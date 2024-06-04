Пассажиры рейса авиакомпании Air Astana задыхались и теряли сознание, находясь в закрытом самолете полтора часа без света и работающих кондиционеров. О произошедшем инциденте в социальных сетях рассказал экс-депутат мажилиса и общественный деятель Танирберген Бердонгаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, 2 июня в 16:50 борт FlyArystan должен был вылететь по маршруту Астана — Алматы, однако вылет задержали на час. Позже самолет заменили на борт авиакомпании Air Astana.

— Самолет вылетел в Алматы, но по прибытию, со слов очевидцев, там не подавали никаких рукавов. Скопилось (в аэропорту) порядка 15-20 самолетов, и все люди сидели, ждали в самолетах. Потому что не хватало автобусов. Все усугубила ситуация, что на этом борту отключилась полностью подача воздуха. По словам участников событий, даже отключился свет, в результате от полуторачасового ожидания взрослые, пожилые начали терять сознание, дети истошно кричали, проводницы не открывали никаких окон и дверей. Люди оказались заперты в закрытом пространстве, — рассказал экс-депутат.

По его словам, позже авиакомпания Air Astana вызвала сотрудников полиции и службы безопасности.

— Одна семейная пара написала заявление в полицию, однако сотрудники начали вешать на них все. Мой знакомый находился там и наблюдал за тем, как сотрудник службы безопасности авиакомпании Air Astana кошмарит этих людей. Им грозили штрафами, уголовным делом и занесением в черный список авиакомпании, пока не пришел представитель транспортной прокуратуры, который сказал, что человеческая жизнь превыше внутренних правил авиакомпании, — сказал Танирберген Бердонгаров.

В авиакомпании Air Astana прокомментировали ситуацию, объяснив, что авиация — это сложный комплекс действий и процедур, в котором своевременность всех процессов зависит от работы различных служб авиакомпании и аэропортов.

— Поясняем, что 2 июня рейс KC 7332 лоукостера FlyArystan по направлению Астана — Алматы выполняла авиакомпания Air Astana. Самолет прилетел в Алматы с задержкой в 19:30. После заезда самолета на стоянку экипаж был вынужден ожидать трап для высадки пассажиров. Задержка подачи трапа была связана с очередностью обслуживания рейсов, прибывающих в аэропорт, — объяснили в компании.

Отмечается, что во время ожидания пилоты и бортпроводники проинформировали пассажиров о задержке трапа, а также раздали всю имеющуюся воду на борту самолета.

— К сожалению, по технической причине на земле не работал кондиционер, и одной женщине стало плохо. Бортпроводница принесла ей воду и кислородный баллон, для того чтобы улучшить состояние пассажирки. Несколько человек попытались открыть двери самолета. Члены экипажа объяснили, что по правилам безопасности, двери открывать до приезда трапа запрещено во избежание падения. Однако один из пассажиров, несмотря на предупреждения, сбросил защитную крышку и поднял рычаг двери. В 20:15 подъехала машина с трапом, а также прибыли сотрудники ЛОВД, — говорится в сообщении.

Группа авиакомпаний Air Astana приносит извинения пассажирам рейса KC 7332 за доставленные неудобства. Авиакомпанией и службами аэропорта будет проведена внутренняя проверка.