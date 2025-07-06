Пассажиры в Актау пожаловались на задержку авиарейса

Как сообщили в FlyArystan, рейс FS 7178, который должен был вылететь в 02:05 ч. по местному времени, сначала был перенесен на 06:45 ч. из-за позднего прибытия воздушного судна.

— Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание. Позднее вылет был отложен до 22:30 в связи с производственной необходимостью, — сообщили в авиакомпании.

По информации FlyArystan, пассажирам предложили все предусмотренные правилами опции: бесплатное перебронирование на другие рейсы или полный возврат стоимости билета. По запросу 23 пассажиров было организовано размещение в гостинице. Заселение проходило поэтапно начиная с 9:30 утра — отелю потребовалось время на подготовку номеров после стандартного времени выезда гостей.

Как отметили в авиакомпании, в аэропорту ожидающих пассажиров нет.