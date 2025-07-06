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    17:00, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Пассажиры в Актау пожаловались на задержку авиарейса

    Пассажиры рейса FlyArystan из Актау в Алматы оказались в затруднительном положении из-за длительной задержки вылета. В социальных сетях появились видео, где люди выражают недовольство работой авиакомпании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    самолет FlyArystan
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Как сообщили в FlyArystan, рейс FS 7178, который должен был вылететь в 02:05 ч. по местному времени, сначала был перенесен на 06:45 ч. из-за позднего прибытия воздушного судна.

    — Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание. Позднее вылет был отложен до 22:30 в связи с производственной необходимостью, — сообщили в авиакомпании.

    По информации FlyArystan, пассажирам предложили все предусмотренные правилами опции: бесплатное перебронирование на другие рейсы или полный возврат стоимости билета. По запросу 23 пассажиров было организовано размещение в гостинице. Заселение проходило поэтапно начиная с 9:30 утра — отелю потребовалось время на подготовку номеров после стандартного времени выезда гостей.

    Как отметили в авиакомпании, в аэропорту ожидающих пассажиров нет.

    Теги:
    Авиация Регионы Казахстана Регионы Актау Общество Мангистауская область
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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