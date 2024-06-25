Пассажиры пострадали из-за неисправности системы давления Boeing 737

Самолет Boeing 737 MAX 8 был вынужден вернуться обратно в аэропорт из-за неисправности системы поддержания давления. После резкого снижения пассажиры начали страдать от кровотечения из носа и болей в ушах, передает агентство Kazinform со ссылкой на New York Post.

Пассажиры рейса Korean Air KE189, направлявшегося в тайваньский город Тайчжун, сообщили, что системы самолета начали испытывать проблемы вскоре после взлета в субботу днем.

Менее чем через час после начала полета самолет развернулся обратно к международному аэропорту Инчхон в Сеуле, Южная Корея, сообщает Yonhap. В результате неисправности Boeing 737 Max 8 был вынужден резко снизиться, что вызвало сильный дискомфорт и даже проблемы со здоровьем у некоторых из 125 пассажиров на борту. По меньшей мере два пассажира испытали кровотечение из носа, а еще 15 пассажиров жаловались на боли в ушах и гипервентиляцию.

По данным властей, медицинская помощь потребовалась примерно 13 пассажирам.