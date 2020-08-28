Пассажирам нацперевозчика перебронируют билеты в Киев или вернут их стоимость

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за решения украинского правительства о запрете въезда иностранцев в страну изменились и требования для авиаперелета казахстанцев. Об этом сообщили в авиакомпании «Air Astana», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В компании сообщили, что в период с 28 августа по 28 сентября въезд в Украину будет разрешен только для следующих категорий пассажиров:

- лица, являющиеся супругами или детьми граждан Украины;

- лица, имеющие официальное действующее разрешение на работу в Украине;

- технические специалисты, прибывающие по приглашению представителей украинских предприятий;

- транзитные пассажиры, имеющие документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух дней;

- лица, прибывающие в страну с целью обучения;

- лица, проходящие службу в Вооруженных Силах;

- лица, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Украине.

Полный список категорий доступен тут.

«Пассажирам, не входящим в данные категории, предлагается бесплатное перебронирование на другие даты или полный возврат стоимости билетов»,- сообщили в авиакомпании.

Как сообщалось, 26 августа украинский Кабинет Министров с полуночи 29 августа до 28 сентября включительно запретил въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства из-за пандемии коронавируса.