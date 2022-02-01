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Пассажира с незадекларированной валютой задержали в аэропорту Актау

1 Февраля 2022 22:40
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Пассажира с незадекларированной валютой задержали в аэропорту Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения таможенного досмотра пассажира были обнаружены наличные денежные средства в количестве 10 700 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент государственных доходов по Мангистауской области.

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31 января при таможенном контроле в ходе оформления международного рейса Актау – Дубай у гражданина Республики Казахстан, 1987 года рождения были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 10 700 долларов.

Гражданин перемещал денежные средства через таможенную границу Евразийского экономического союза без декларирования в пассажирской таможенной декларации.

Со слов задержанного, о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, он не знал, поэтому таможенная декларация им не заполнялась.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении КоАП РК по статье 551 часть 3 «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию» и наложен штраф в сумме 10 МРП. Денежные средства были возвращены владельцу.

Как отметил руководитель таможенного поста «Ауежай – Актау» Мурат Байгебаев: «С начала года таможенным постом выявлено 2 факта вывоза наличных денежных средств физическими лицами с нарушением таможенного законодательства, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях. Напоминаем пассажирам о необходимости соблюдения правил перемещения валюты при пересечении таможенной границы ЕАЭС».

СПРАВКА: подпунктом 7) пункта 1 статьи 343 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» установлено, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Наряду с этим решением Коллегии Евразийского экономического союза от 6 августа 2019 года № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» установлено, что пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. Данное решение вступило в силу 3 февраля 2020 года.

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#Минфин РК   #Мангистауская область   #Аэропорт  
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