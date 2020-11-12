Пассажира с коронавирусом не допустили на авиарейс в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал случай недопуска пассажира с положительным результатом на COVID-19 на борт самолета из ВКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Накануне в ходе регистрации на авиарейс Усть-Каменогорск - Нур-Султан было отказано пассажиру в посадке на борт самолета. Причина - анализы ПЦР «в работе» согласно справке, которую предоставил пассажир. Эпидемиологами санитарно-карантинного пункта в аэропорту Усть-Каменогорска было отказано в посадке пассажиру на внутренней авиарейс с неизвестным результатом ПЦР-анализа (исследования еще не были завершены)», - сообщил Садвакас Байгабулов.

«При этом эпидемиологами незамедлительно была запрошена информация из лаборатории о результате ПЦР-теста данного пассажира. Учитывая время ожидания, после взлета воздушного судна в направлении в Нур-Султана получены сведения о заражении коронавирусной инфекцией пассажира, которого не допустили на авиарейс», - отметил главный санврач на транспорте.

По его словам, на борту самолёта этого рейса находилось 64 пассажира, в том числе 57 взрослых со справками ПЦР и 7 детей до 5 лет.