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Пассажир внедорожника скончался в результате ДТП в Актюбинской области

2 Ноября 2022, 15:00
Пассажир внедорожника скончался в результате ДТП в Актюбинской области
2 Ноября 2022, 15:00

Пассажир внедорожника скончался в результате ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на автодороге Актобе – Астрахань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

1 ноября 58-летний водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport, двигаясь в направлении Актобе, на автодороге Актобе – Астрахань вблизи поселка Кенжалы Байганинского района допустил наезд на стоящую на обочине грузовую автомашину. В результате ДТП водитель внедорожника был госпитализирован в ЦРБ Темирского района, а 56-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в полиции.


Фото: polisia.kz


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