Пассажир самолета скончался после экстренной посадки в Атырау
Самолет, следовавший из Турции в Россию, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Атырау из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. После приземления мужчина скончался, передает корреспондент агентства Kazinform.
Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.
Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, факт зарегистрирован 25 августа в отделе полиции на транспорте на станции Атырау.
— В настоящее время проводятся первоначальные проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность, — сообщили в ведомстве.
По информации, распространенной ранее в социальных сетях, речь идет о пассажире самолета авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Турции в Россию.
Другие подробности произошедшего в полиции не раскрывают, ссылаясь на статью 201 УПК РК.
Ранее пассажир умер в поезде по пути из Астаны в Уральск.