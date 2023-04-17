Пассажир рейса Астана - Алматы сообщил о бомбе на борту самолета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время ожидания очереди на предполетную обработку воздушного судна противообледенительной жидкостью на рейсе KC996 Астана-Алматы один из пассажиров эконом-класса сообщил экипажу, что у него бомба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

Данный факт был зафиксирован 16 апреля. Пассажиры и экипаж были эвакуированы в штатном режиме, проведен досмотр воздушного судна. Общая задержка рейса составила 6ч.29мин. Всем пассажирам данного рейса авиакомпания предоставила питание.

Впоследствии информация о бомбе не подтвердилась. Деструктивный пассажир передан правоохранительным органам и в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 273 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), предусматривающую наказание в виде штрафа до 5000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок.