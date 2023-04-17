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    15:42, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    Пассажир рейса Астана - Алматы сообщил о бомбе на борту самолета

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время ожидания очереди на предполетную обработку воздушного судна противообледенительной жидкостью на рейсе KC996 Астана-Алматы один из пассажиров эконом-класса сообщил экипажу, что у него бомба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

    Данный факт был зафиксирован 16 апреля. Пассажиры и экипаж были эвакуированы в штатном режиме, проведен досмотр воздушного судна. Общая задержка рейса составила 6ч.29мин. Всем пассажирам данного рейса авиакомпания предоставила питание.

    Впоследствии информация о бомбе не подтвердилась. Деструктивный пассажир передан правоохранительным органам и в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 273 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), предусматривающую наказание в виде штрафа до 5000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок.


    Теги:
    Алматы Авиация Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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