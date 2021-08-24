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Пассажир поезда задержан почти с 2 кг синтетических наркотиков

24 Августа 2021 13:50
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Пассажир поезда задержан почти с 2 кг синтетических наркотиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские изъяли у 24-летнего жителя города Актау синтетический наркотик в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебной собаки сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кызылорда в пассажирском поезде сообщением «Алматы-Атырау» был установлен и задержан 24-летний житель города Актау. Об этом сообщил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, в ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято порошкообразное вещество.

«Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим видом наркотика «Меткатинон и Альфа PVP» общим весом 1 кг 881 грамм, в особо крупном размере», - добавил он.

«По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК Республики Казахстан (Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере)», - резюмировал О.Бекиев.



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#Атырауская область   #Кызылординская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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