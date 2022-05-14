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Пассажир поезда ранил ножом шестерых человек в Германии
14 Мая 2022 20:04

Пассажир поезда ранил ножом шестерых человек в Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Мужчина нанес ножевые ранения пассажирам поезда. Инцидент произошел в пятницу в поезде на западе Германии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По меньшей мере шесть человек были ранены после того, как нападавший напал на них с ножом в пассажирском поезде недалеко от города Аахена. Подозреваемый был задержан полицией, пишет Deutsche Welle.

Несколько человек направлены на лечение в больницы западногерманской земли Северный Рейн-Вестфалия. Герберт Реул, министр внутренних дел данной земли, сообщил, что подозреваемый наносил удары пассажирам «без разбора и произвольно». Жертвы получили ранения рук и резаные раны на лицах.

Реул также отметил, что, основываясь на всем, что известно на данный момент, намерение преступника состояло в том, чтобы причинить вред как можно большему количеству людей.

Подозреваемый – 31-летний мужчина, предположительно родившийся в Ираке. Министр внутренних дел земли ФРГ добавил, что следователи расследуют возможные экстремистские мотивы нападения.

В 2017 году власти отметили этого человека как лицо, потенциально подверженное риску религиозной радикализации, после того как его поведение значительно изменилось за время проживания в приюте для беженцев. Однако с тех пор больше никаких инцидентов не было.

60-летнему сотруднику федеральной полиции, который был не при исполнении служебных обязанностей и случайно оказался в поезде, удалось одолеть и задержать подозреваемого мужчину с помощью двух других пассажиров. В момент нападения на борту поезда находилось 270 человек.

На место происшествия было направлено около 200 полицейских. Власти закрыли трассу на время проведения расследования.


Автор:
Корреспондент
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