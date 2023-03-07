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Пассажир легкового авто погиб в ДТП в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
7 Марта 2023, 00:07
Пассажир легкового авто погиб в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области погиб пассажир легкового автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, трагический инцидент произошёл на трассе сообщением Бейнеу-Кульсары-Доссор. Водитель автомобиля Toyota Langruser, 1964 года рождения, направлявшийся из Актау в Атырау, не справился с рулевым управлением. Машина слетела с трассы и перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погиб находившийся в автомобиле пассажир, 1964 года рождения.

«По факту ДТП со смертельным исходом проводится досудебное расследование»,- добавили в департаменте полиции.


Атырауская область   ДТП   МВД РК  
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