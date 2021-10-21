РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:46, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пассажир избил проводника поезда «Актобе -Атырау»

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В ходе ссоры пассажир избил проводника пассажирского состава «Актобе -Атырау», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП на транспорте, инцидент произошёл в пути следования пассажирского состава. В районе станции Мукур пассажир начал грубить 51-летнему проводнику вагона. После ссоры избил. По прибытии в Атырау проводник написал заявление в линейный отдел полиции.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан участник конфликта. Им оказался 24-летний житель Атырауской области. Проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 293 УК РК «Хулиганство». Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.



    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС КТЖ Главная Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!