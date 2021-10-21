Пассажир избил проводника поезда «Актобе -Атырау»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В ходе ссоры пассажир избил проводника пассажирского состава «Актобе -Атырау», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП на транспорте, инцидент произошёл в пути следования пассажирского состава. В районе станции Мукур пассажир начал грубить 51-летнему проводнику вагона. После ссоры избил. По прибытии в Атырау проводник написал заявление в линейный отдел полиции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан участник конфликта. Им оказался 24-летний житель Атырауской области. Проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 293 УК РК «Хулиганство». Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.



