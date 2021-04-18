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    16:59, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Пассажир и водитель автобуса подрались в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в маршрутном автобусе №7, произошел конфликт между водителем и пассажиром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео начавшейся между мужчинами драки распространилось в социальных сетях. Конфликтующих мужчин разнял полицейский, он же вывел из автобуса пассажира. Что стало причиной драки, неизвестно.

    В пресс-службе департамента полиции сообщили, что заявления по этому случаю не поступало ни от одной из сторон.

    «С целью недопущения подобных фактов со всеми участниками инцидента проведена профилактическая беседа. Уважаемые пользователи, если вы стали очевидцем нарушения административного или уголовного законодательства, просим вас незамедлительно обращаться на оперативный канал «102» или воспользоваться мобильным приложением «102», - добавили в департаменте.




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество
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