Пассажир без билета умер в поезде Атырау — Актобе

В пассажирском поезде сообщением Атырау — Актобе скончался мужчина, следовавший без проездного документа. По итогам служебного расследования были уволены начальник поезда и двое проводников, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации компании «Пассажирские перевозки», инцидент произошел 13 июля 2026 года в пассажирском поезде № 691/692 на участке Кандыагаш — Актобе.

Согласно рапорту начальника поезда, пассажир следовал без билета — его посадку в вагон осуществил проводник. Во время следования мужчина скоропостижно скончался.

В компании отметили — система кондиционирования воздуха в вагоне работала в штатном режиме, а температурный режим соответствовал установленным нормативам. Вагон, где находился пассажир, был произведен в 2023 году.

По прибытии поезда на станцию Актобе тело передали сотрудникам уполномоченных органов для проведения необходимых процессуальных мероприятий.

В тот же день в филиале «Западный» перевозчика провели внутреннее служебное расследование. По его итогам трудовые договоры с двумя проводниками вагона и начальником поезда были расторгнуты.

Начальнику Актюбинского участка и инструктору производственного обучения объявлены строгие выговоры. В отношении руководящего состава филиала «Западный» также планируется применение строгих дисциплинарных мер, вплоть до увольнения.

В настоящее время обстоятельства произошедшего расследуют сотрудники Линейного отдела полиции на станции Актобе.

В отделе полиции, подтвердив данный факт, заявили:

— По факту скоропостижной смерти пассажира в поезде сообщением «Атырау-Актобе» отделом полиции на транспорте станции Актобе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Предварительный диагноз: двухсторонняя пневмония. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее пассажир умер в поезде по пути из Астаны в Уральск: мужчина возвращался после операции на сердце.