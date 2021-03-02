Пассажир автомобиля скончался при ДТП с маршрутным автобусом в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 23-летний пассажир легковушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2 марта в 9:25 в Караганде на автодороге поселок Сортировка-Майкудук произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным¸ 21-летний водитель автомашины ВАЗ-2114, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с маршрутным автобусом, в котором находились около 45 пассажиров.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован, а находившийся рядом с ним 23-летний пассажир от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.