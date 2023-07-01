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Пассажир авто погиб в ДТП в области Жетысу

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Июля 2023, 13:21
Пассажир авто погиб в ДТП в области Жетысу Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Авария произошла Сарканском районе области Жетысу с участием Volkswagen Polo. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

За рулем иномарки находился 73-летний мужчина, который на 462 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск допустил опрокидывание автомашины. На месте происшествия погиб 33-летний пассажир авто. Получивших травмы второго пассажира вместе с пожилым водителем госпитализировали в районную больницу. Начато расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 345 УК РК.


ДТП   МВД РК   Жетысуская область  
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