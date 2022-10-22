Пассажир авто погиб при ДТП на трассе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на трассе Кульсары-Сарыкамыс столкнулись два легковых автомобиля. На месте ДТП погиб пассажир одного из авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно – транспортное происшествие произошло 21 октября примерно в 19:15. На трассе Кульсары-Сарыкамыс столкнулись два легковых автомобиля марки «Lada». В результате ДТП пассажир одного из автомобиля 1958 года рождения скончался на месте. Ведется сбор документов.

Ранее сообщалось, что в Атырау легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель автомобиля марки «Skoda» 1966 года рождения погиб на месте.