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    17:39, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Паспорта вакцинации за 30-50 тысяч тенге продавали мангистауские врачи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медики в Мангистауской области продавали поддельные паспорта вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя начальника департамента полиции Мангистауской области Алтынбека Калиева, по подозрению в продаже поддельных паспортов вакцинации были установлены восемь человек, среди которых были врачи и их посредники.

    «Выявлено, что за каждый медицинский документ, официально зарегистрированный в базе данных, они получали деньги в размере 30-50 тысяч тенге. Задержанные утверждают, что выдали паспорта вакцинации более 150 гражданам. Мы не отрицаем, что эта цифра может вырасти. По факту началось досудебное расследование по части 2 статьи 385 Уголовного кодекса РК. На сегодня следственные действия продолжаются», - прокомментировал спикер.

    По его словам, уголовные дела по продаже липовых паспортов вакцинации регистрируются с июля.

    «С июля нами приняты оперативные меры. Эти факты были установлены как в частных, так и в государственных больницах Жанаозена, Актау и Мунайлинского района», - добавил Алтынбек Калиев.

    По его словам, желающие купить паспорт вакцинации приходили на процедуру, но фактически ее не получали.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации Мангистауская область
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