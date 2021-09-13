Паспорта вакцинации за 30-50 тысяч тенге продавали мангистауские врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медики в Мангистауской области продавали поддельные паспорта вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя начальника департамента полиции Мангистауской области Алтынбека Калиева, по подозрению в продаже поддельных паспортов вакцинации были установлены восемь человек, среди которых были врачи и их посредники.

«Выявлено, что за каждый медицинский документ, официально зарегистрированный в базе данных, они получали деньги в размере 30-50 тысяч тенге. Задержанные утверждают, что выдали паспорта вакцинации более 150 гражданам. Мы не отрицаем, что эта цифра может вырасти. По факту началось досудебное расследование по части 2 статьи 385 Уголовного кодекса РК. На сегодня следственные действия продолжаются», - прокомментировал спикер.

По его словам, уголовные дела по продаже липовых паспортов вакцинации регистрируются с июля.

«С июля нами приняты оперативные меры. Эти факты были установлены как в частных, так и в государственных больницах Жанаозена, Актау и Мунайлинского района», - добавил Алтынбек Калиев.

По его словам, желающие купить паспорт вакцинации приходили на процедуру, но фактически ее не получали.