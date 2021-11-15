Паспорта вакцинации против КВИ каких стран признаны в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан А. Есмагамбетова подписала постановление о внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 48.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 48 «О признании паспортов/сертификатов/справок вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Казахстан» (далее – ПГГСВ РК № 48) следующие изменения:

Пункт 1 ПГГСВ РК № 48 изложить в следующей редакции:

«Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике и Эстонской Республике в соответствии с образцами документов согласно приложению к настоящему постановлению».

2. Приложение 1 к ПГГСВ РК № 48 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.















