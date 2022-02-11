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Паспорта вакцинации против COVID-19 каких стран признаны в Казахстане

11 Февраля 2022 17:39
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Паспорта вакцинации против COVID-19 каких стран признаны в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 48 «О признании паспортов/сертификатов/справок вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ».

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В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 48 «О признании паспортов/сертификатов/справок вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Казахстан» (далее – ПГГСВ РК № 48) следующие изменения:

Пункт 1 ПГГСВ РК № 48 изложить в следующей редакции:

«Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Белизе, Государстве Боливия, Великобритании, Венгрии, Грузии, Республике Индонезия, Исламской Республике Иран, Иордании, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдова, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Черногории, Чешской Республике, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Республике Эквадор, Эстонской Республике и Японии в соответствии с образцами документов согласно приложению к настоящему постановлению.».

Приложение 1 к ПГГСВ РК № 48 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в тексте документа.

Постановление вступает в силу со дня подписания.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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