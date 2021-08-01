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    20:10, 31 Июль 2021 | GMT +6

    Паспорта вакцинации продавала медсестра в Атырау

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    АТЫРАУ.КАЗИНФОРМ - В Атырау задержали медсестру, продававшую паспорта вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, медсестра городской поликлиники №4 незаконно занималась продажей паспортов вакцинации.

    «По поручению главы региона мы проводим все необходимые мероприятия для предотвращения изготовления и продажи поддельных паспортов вакцинации. Во всех прививочных пунктах установлены камеры видеонаблюдения. Среди медработников ведется разъяснительная работа. Так, в городской поликлинике №4 был выявлен факт продажи паспортов вакцинации. Это не только коррупционное преступление, но и преступление против здоровья нации», - заявил заместитель руководителя управления здравоохранения области Кайсар Абдалиев.

    В пресс-службе департамента полиции информацию подтвердили и сообщили, что сотрудницу медучреждения удалось задержать 31 июля. Она за деньги вводила в систему Egov.kz информацию о получении вакцины «Covid-19».

    «40-летняя подозреваемая, полностью признала свою вину и заявила, что получила 10 тысяч тенге за ввод ложной информации. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 206 УК РК «Неправомерные уничтожение или модификация информации». Иная информация распространению не подлежит», - сообщили в полиции.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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