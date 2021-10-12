Паспорта вакцинации подделывал сторонник деструктивного религиозного течения в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Алматинской области задержали сторонника деструктивного религиозного течения, который занимался подделкой паспортов вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт ДП Алматинской области.

В результате специальной полицейской операции, задержан местный житель, занимавшийся незаконным оформлением паспортов вакцинации. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 385 ч.1 УК РК.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в Карасайском районе сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Алматинской области задержали 20-летнего парня. Он оказался сторонником деструктивного религиозного течения и занимался оформлением паспортов вакцинации. В отношении задержанного избрана мера пресечения домашний арест. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщил начальник УПЭ ДП Алматинской области Руслан Найзабасов.

За использование поддельного паспорта вакцинации или ПЦР-анализа гражданам предусмотрено наказание по статье 385 УК РК. Нарушителям грозит штраф в размере до 160 МРП (почти 467 тысяч тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток. А вот «авторов» поддельных паспортов вакцинации или ПЦР-анализов наказывают более сурово. Эта же статья предусматривает для них наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП (5,8 млн тенге), либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.