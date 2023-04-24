Паспорта образца 1974-го года впервые обменяли семь жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области семь человек до сих пор жили с паспортами советского образца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, владельцы паспортов 1974-го года не обязательно жители отделанных сел и аулов. Недавно в миграционную службу обратился 49-летний житель Петропавловска, у которого до сих пор были документы советского периода.

«Владельцы старых паспортов ограничены в получении ряда услуг, оформлении выплат. При обращении за помощью в оформлении документов проводим процедуру определения принадлежности к гражданству. Для горожанина изготовлено актуальное удостоверение личности, теперь он сможет пользоваться всеми услугами нашего государства. Призываем североказахстанцев, пользующихся старыми документами, не откладывать решение проблемы и урегулировать свой правовой статус, обратившись к сотрудникам миграционной службы по месту жительства», — отметил начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

Всего с начала года сотрудники миграционной службы помогли получить удостоверение граждан РК семерым североказахстанцам.