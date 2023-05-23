Паспорт здоровья семейных пар предлагают ввести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане по аналогии с рядом зарубежных стран предлагается введение паспорта здоровья семейных пар, который предполагает прохождение комплексного медицинского обследования будущих молодоженов.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В проекте Концепции по охране здоровья матери и ребенка «Каждая женщина - каждый ребенок» предусмотрена разработка и реализация проекта «Паспорт здоровья семейных пар», который предусматривает добровольные профилактические осмотры девушек и юношей до вступления в брак.

Цель реализации проекта - выявление некоторых заболеваний, имеющих наибольшее влияние на развитие материнской смертности, сохранение и укрепление репродуктивного и соматического здоровья молодых, своевременное раннее выявление генетических, соматических и инфекционных заболеваний, передающихся половым путем и ранее начало лечения до планирования беременности.

В Республике Казахстан 58,7% случаев младенческой смертности – это недоношенные дети, родившиеся с массой тела менее 2500 граммов; 46% всех случаев материнской смертности обусловлены различными хроническими заболеваниями женщины.

Кроме того, существует проблема распространения инфекций, передающихся половым путем, которые также влияют на состояние здоровья человека, а также здоровье будущего потомства. Так, 74,7% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в Казахстане обусловлено половым путем передачи , а распространенность трех основных ИППП – сифилиса, гонореи и трихомониаза в 3-3,5 раза выше данных официальной статистики.

Наилучшим способом недопущения материнской смертности, заражения полового партнера или гибели плода является своевременное выявление и лечение заболеваний.

Анализ международного опыта показал, что во многих странах мира внедрено добрачное медицинское обследование. Конкретный список рекомендаций варьируется в зависимости от экономических, культурных, религиозных, и медицинских условий каждой страны.

Существуют три предпосылки медицинского характера, ставшие целями добрачного медицинского обследования.

Влияние на общественное здоровье, когда добрачное медицинское обследование позволяет выявить некоторые заболевания, оказывающие сильное влияние на систему здравоохранения.

Добрачные медицинские чекапы позволяют предотвратить ухудшения здоровья будущих супругов и рождение нездорового потомства.

Выбор заболеваний для добрачного обследования был продиктован возможностью предотвращения или лечения возможного заболевания. Среди подобных заболеваний распространены талассемия, серповидно-клеточная анемия, ВИЧ, гепатит Б и С, краснуха, сифилис и другие заболевания, передаваемые половым путем.

Например, в некоторых странах Средиземноморья или стран арабского востока распространено обязательное добрачное обследование на талассемию и серповидно-клеточную анемию, ввиду высокой распространённости близкородственных браков.

В этих странах обязательность заключается не в запрете регистрации брака между молодыми людьми в случае наличия какого-либо заболевания или риска развития болезни, а в обязательности обследования и получения своевременных консультации медицинских работников.