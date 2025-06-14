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    11:45, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Пашни на 323 млн тенге вернули государству в Акмолинской области

    Дефицит пастбищных земель и пашень является одной из наиболее актуальных проблем региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области:

    земля
    Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

    Прокуратурой района Биржан сал реализуется проект «Увеличение пастбищных земель».

    В рамках проекта установлено, что значительное количество землепользователей района на протяжении длительного времени в нарушение Земельного кодекса не используют земельные участки по целевому назначению.

    Ввиду допущенных нарушений по акту надзора прокуратуры района Биржан сал в собственность государства возвращено свыше 22 000 гектаров земельных участков – пашни, с кадастровой стоимостью 323 миллиона тенге.

    При этом местные исполнительные органы ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным местным жителям и субъектам бизнеса.

    Работа в данном направлении продолжается, к тому же дополнительно сфокусирована на добровольный возврат неиспользуемых участков у землепользователей.

    Теги:
    Земля Генпрокуратура Возврат активов Прокуратура Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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