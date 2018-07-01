Парусный клуб открыли в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов осмотрел базы отдыха Имантауско-Шалкарской курортной зоны и встретился с предпринимателями туристической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы главы региона, бизнесмены презентовали новые проекты баз отдыха, которые откроют в этом году.
Индивидуальный предприниматель Жанат Омар рассказал об открытии парусного клуба на озере Имантау.
«Сейчас у нас в клубе 3 парусника. Подали заявку на грант, нуждаемся еще в одном паруснике. Молодежь активно интересуется парусным спортом, у них глаза горят. Потом по желанию, студенты едут в Турцию для получения права шкипера», - рассказал Ж. Омар.
Кумар Аксакалов поддержал начинание молодого бизнесмена и профессионального шкипера. Глава региона предложил развивать парусный спорт и на озере Пестрое в Петропавловске.
«Там постоянно ветра. Вы можете получить грант по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». На эти средства вы купите новые парусники. Сейчас пляж озера Пестрое активно благоустраивается. Вот туда пустите парусники. Пусть молодежь занимается, это же красивый вид спорта», - сказал Кумар Аксакалов.
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