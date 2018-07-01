Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 25 °С
Алматы: 28 °С
USD 345.91 EUR 405.20
RUB 5.49 CNY 51.04
Скачать

Парусный клуб открыли в Северном Казахстане

27 Июля 2018 13:49 142
Поделиться:
Парусный клуб открыли в Северном Казахстане

  ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов осмотрел базы отдыха Имантауско-Шалкарской курортной зоны и встретился с предпринимателями туристической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстанец Руслан Серикпулов встретится с кыргызским бойцом
Казахстан впервые примет этап Кубка мира по шорт-треку Казахстанка стала первой на турнире по стендовой стрельбе в Италии

По информации пресс-службы главы региона, бизнесмены презентовали новые проекты баз отдыха, которые откроют в этом году. 

Индивидуальный предприниматель Жанат Омар рассказал об открытии парусного клуба на озере Имантау.

«Сейчас у нас в клубе 3 парусника. Подали заявку на грант, нуждаемся еще в одном паруснике. Молодежь активно интересуется парусным спортом, у них глаза горят. Потом по желанию, студенты едут в Турцию для получения права шкипера», - рассказал Ж. Омар.

Кумар Аксакалов поддержал начинание молодого бизнесмена и профессионального шкипера. Глава региона предложил развивать парусный спорт и на озере Пестрое в Петропавловске.

Парусный клуб открыли в Северном Казахстане

«Там постоянно ветра. Вы можете получить грант по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». На эти средства вы купите новые парусники. Сейчас пляж озера Пестрое активно благоустраивается. Вот туда пустите парусники. Пусть молодежь занимается, это же красивый вид спорта», - сказал Кумар Аксакалов.

Парусный клуб открыли в Северном Казахстане
Парусный клуб открыли в Северном Казахстане
Парусный клуб открыли в Северном Казахстане

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Спорт,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив