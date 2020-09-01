Парты и школьные принадлежности подарили детям сотрудники УИС в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученикам школы села Заря передали парты, рюкзачки и канцелярские принадлежности, а малообеспеченным ученикам Павлодара – подарки к учебе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обратились к сотрудникам департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области с просьбой оказать помощь многодетным и малообеспеченным семьям, которые проживают в нашем селе. Я очень рада, что они не остались равнодушны к нашей просьбе, - поблагодарила директор школы села Заря Павлодарского района Павлодарской области Гульжанар Жанкаринова сотрудников УИС по региону. - Мы передали все подарки деткам. Спасибо огромное за вашу доброту и отзывчивость».

По данным самого департамента, сотрудники учреждений, относящихся к этому ведомству в Павлодарской области, помогли школьникам Заринской средней общеобразовательной школы в ходе традиционной благотворительной акции «Дорога в школу», которая помогает малообеспеченным семьям собрать детей к новому учебному году.

«В связи с тем, что многие учатся дистанционно, в учреждениях нашей области были изготовлены школьные парты для малообеспеченных семей. Они были сделаны руками осужденных в колониях, - рассказал заместитель начальника колонии АП-162/1 Берик Рахимов. - Также сотрудниками были приобретены канцелярские товары и рюкзаки. Пусть у этих деток будет светлое будущее».

Кроме детей Заринской школы, сотрудники учреждений УИС по Павлодарской области посетили две многодетные семьи в городе Павлодар и вручили им подарки – то, что пригодится детям в школе.