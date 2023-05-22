Партнерство с Евросоюзом, госвизит Токаева в Китай, выставка в Хиросиме: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА, КАЗИНФОРМ – Зарубежные СМИ на прошедшей неделе публиковали статьи о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай, партнерстве с Европейским Союзом, туристических связях с Египтом. Что еще писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Агентство Anadolu:Сотрудничество с Китаем основано на «непоколебимой дружбе», отмечает Казахстан

Турецкое агентство Anadolu сообщило 17 мая о встрече Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с китайским лидером Си Цзиньпином в Сиане в преддверии саммита Китай-Центральная Азия.

Фото: aa.com.tr



Агентство цитирует Касым-Жомарта Токаева, который сказал: «Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на непоколебимой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель – интенсифицировать двусторонние отношения». Лидеры двух стран встретились в городе Сиань в северо-западной китайской провинции Шэньси перед двухдневным саммитом. Токаев заявил, что Казахстан и Китай «объединены стремлением к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества», и указал на «важность» для Астаны «дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства с Пекином», — говорится в статье.

The Diplomat Bucharest: ЕС и Казахстан будут развивать стратегические проекты по сырью и возобновляемому водороду

19 мая издание The Diplomat Bucharest опубликовало статью, в которой рассказывается о комплексе конкретных действий, озвученных исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Комплекс мер будут реализовывать меморандум о стратегическом партнерстве в области сырья, аккумуляторных батарей и зеленого водорода.

Фото: thediplomat.ro



«ЕС и Казахстан согласовали конкретные направления действий. Это включает в себя сотрудничество между промышленными заинтересованными сторонами для определения и реализации совместных инвестиционных проектов. Дорожная карта также предусматривает более тесное сотрудничество в области геологоразведки, исследований и инноваций, формирования навыков или наращивания потенциала с использованием программы ЕС «Горизонт Европа» и механизма сотрудничества и других инструментов финансирования», - говорится в публикации.

Партнерство основано на существующем Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA).

Euractiv:ЕС высоко оценил позицию Казахстана, основанную на уважении Устава ООН

16 мая брюссельская газета Euractiv опубликовала статью, посвященную встрече Жозепа Борреля с вице-премьером и министром иностранных дел Казахстана 16 мая.

Фото: euractiv.com

«Мурат Нуртлеу, опытный дипломат, был назначен 3 апреля в состав нового правительства Казахстана после досрочных выборов в законодательные органы 19 марта. Согласно пресс-релизу, Боррель высоко оценил «принципиальную позицию Казахстана, основанную на уважении Устава ООН и территориальной целостности всех членов ООН, включая Украину». Он также «отметил усилия Казахстана по обеспечению того, чтобы его территория не использовалась для обхода или подрыва европейских и международных санкций», — пишет издание.

Azernews: Казахстан планирует расширить производственные мощности Шымкентского НПЗ

20 мая агентство AzerNews сообщило о планах Казахстана увеличить производственные мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 млн тонн до 12 млн тонн в год со ссылкой на Президента Касым-Жомарта Токаева.

Фото из открытых источников

«Более того, он также сообщил, что в рамках увеличения экспорта казахстанской нефти страна планирует увеличить пропускную способность нефтепровода Казахстан - Китай. На повестке дня также вопросы увеличения пропускной способности действующих нефтепроводов Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь», - говорится в статье.

Global Times:Китайско-казахстанское сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс , один путь» является «эталоном», который приносит плодотворные результаты - посол Китая

16 мая Global Times опубликовало статью о роли Казахстана в китайской инициативе «Один пояс, один путь» со ссылкой на посла Китая в Казахстане Чжан Сяо.

Фото: htcm.de





«Казахстан, являясь партнером-первопроходцем предложенной Китаем инициативы «Один пояс, один путь» занимает своеобразное положение. В эксклюзивном интервью Global Times (GT) посол Китая в Казахстане Чжан Сяо (Чжан) отметил, что сотрудничество между двумя странами стало ярким примером и ориентиром в реализации инициативы, за которой пристально следят другие экономики мира», — сообщается в статье.

Mainichi:Искусство казахстанского художника «хибакуша» (жертвы атомных бомбардировок – прим. ред.) Куюкова представлено в Хиросиме перед саммитом

20 мая японское агентство Mainichi сообщило о выставке Карипбека Куюкова, казахстанского художника, родившегося без рук в результате воздействия радиации в результате советских ядерных испытаний, в Мемориальном музее мира в Хиросиме.

Агентство написало, что работы Куюкова, которые он пишет, держа кисть зубами или пальцами ног, «ярко изображают серьезные ядерные разрушения по всему миру».

Фото: mainichi.jp

«Его картины, в том числе та, на которой изображен мальчик, смотрящий на свои руки с грибовидным облаком вдали, и другая, изображающая ребенка в противогазе, стоящего в темной комнате, рассказывает о том, что ядерные эксперименты бросают мрачную тень на жизнь детей. Выставка стала четвертым визитом художника в Японию», — пишет японское агентство.

Egypt Today:Египет и Казахстан обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере туризма

16 мая Egypt Today сообщила о встрече между министром туризма и древностей Ахмедом Исса и послом Казахстана Кайратом Лама Шариф, где стороны обсудили, как Египет и Казахстан могут активизировать сотрудничество в области туризма и археологии.

Фото: egypttoday.com



«В ходе встречи они обсудили пути расширения сотрудничества для увеличения туристического потока из Республики Казахстан в Египет, особенно в свете увеличения числа туристов из Казахстана в египетское туристическое направление, чтобы насладиться его различным туристическим и археологическим потенциалом. Также обсуждалась подготовка к совместному открытию мечети Аль-Захир Бейбарс в районе Аль-Захир в июне следующего года, что совпадает с 800-летием со дня рождения Султана Бейбарса», - говорится в статье.

Trend:Казахстанский лоукостер увеличивает количество рейсов между Астаной и Ташкентом

Бакинское агентство Trend сообщило 20 мая об увеличении рейсов между Астаной и Ташкентом казахстанским лоукостером Fly Arystan.

«С 3 июля рейсы между Астаной и Ташкентом будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и средам. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320. Согласно расписанию компании, вылет рейса из Астаны в Ташкент запланирован на 01:00 (GMT+6) и прибытие в Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова в 02:05 (GMT+5). Предполагаемая продолжительность полета составляет 2 часа 5 минут», — сообщает издание.

Gulf Times:Полицейская команда Катара обыграла казахстанский Атырау в стартовом матче чемпионата Азии по волейболу среди мужчин

15 мая Gulf Times сообщила, что катарская «Police SC» обыграла волейбольный клуб «Атырау» со счетом 3:1 в матче чемпионата Азии по волейболу среди мужских клубов, проходившего в Бахрейне с 14 по 21 мая.

Фото: gulf-times.com



«Police SC одержала победу со счетом 25-19, 25-22, 22-25, 25-23 и завоевала первые три очка в группе D, в которую входят казахстанский Атырау, гонконгский Aspiring и кувейтская команда Kuwaiti. Завтра во втором матче Police SC встретятся с Кувейтом. После матча руководитель команды Police SC Мохамед Салем Аль Кувари выразил радость по поводу победы команды в их первом участии в клубном чемпионате Азии, высоко оценив игру игроков против «Атырау», одного из сильнейших кандидатов на победу в турнире», - пишет издание.