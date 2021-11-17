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Партнер  You Tube в Центральной Азии рассказал  о достижениях агентства «Хабар»

17 Ноября 2021 15:52
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Партнер  You Tube в Центральной Азии рассказал  о достижениях агентства «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партнер You Tube в Центральной Азии Самсон Безмятежный рассказал о достижениях агентства «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Самое главное – контент. У Хабара он был очень правильным, востребованным. Хорошо, что нашел продолжение сериал «Келинжан», также отличный охват имеет сериал «Рауза». Это любимые народные сериалы. Особый вклад в продвижение канала внесла Digital команда под чутким руководством Сауле Кайдагуловой. Сотрудники департамента регулярно проходят обучение, помогаем им в оптимизации видео, чтобы каждый просмотр на канале приносил деньги и популярность», - отметил директор Genesis YouTube Central Asia Самсон Безмятежный.

Как рассказал эксперт, для продвижения канала применялись бесплатные инструменты. И результат налицо. По его словам, канал посещают более 5 млн уникальных зрителей в месяц, видео друг за другом попадают в тренды казахстанского YouTube, более 60 миллионов просмотров набирает за месяц, 2,5 млн подписчиков, топовые сериалы на казахском - один за другим выходят сейчас на канале.

«Контент – это и есть готовый продукт, который достоин продвижения. Также не стоит забывать об оптимизации заголовка, правильном описании, подборе контента. Мы проводили для Хабара много тренингов, вебинаров. Большая работа с агентством ведется на протяжении двух лет, но за последний год при совместной работе мы заметно улучшили канал агентства «Хабар Show» в You Tube. Наша аналитика показала, что аудитория интересуется двумя видами контента: казахстанские сериалы на казахском языке. По сериалам можно распределить на два сегмента: комедийные и драматические сериалы. Вторая категория – музыкальные шоу. Новости после пандемии тоже поднялись. Занимают неплохую, третью строчку. Это очень хороший показатель, потому что до пандемии зрителями воспринимался прежде всего развлекательный контент», - рассказал Самсон Безмятежный.

К слову, директор Genesis YouTube Central Asia работает со многими государственными каналами. «Наша главная задача развивать и продвигать отечественный контент», - добавил он.


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#Центральная Азия   #Интернет   #СМИ  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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