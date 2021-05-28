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    21:44, 27 Май 2021 | GMT +6

    Партнер по бизнесу обманул акмолинку на 16 млн тенге

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенничество с поставкой зерна раскрыли в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции Кокшетау обратилась с заявлением 51-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что недобросовестный партнер по бизнесу выманил у нее 16 миллионов тенге. По данному факту было возбуждено досудебное производство по части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество».

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался 36-летний житель областного центра, который дал признательные показания.
    В ходе расследования полицейские установили, что между сторонами был заключен договор на поставку зерна, оплату потерпевшая произвела, но товар не получила и через несколько месяцев со дня заключения сделки.
    Подозреваемый арестован.

    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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