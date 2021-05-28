Партнер по бизнесу обманул акмолинку на 16 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенничество с поставкой зерна раскрыли в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Кокшетау обратилась с заявлением 51-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что недобросовестный партнер по бизнесу выманил у нее 16 миллионов тенге. По данному факту было возбуждено досудебное производство по части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался 36-летний житель областного центра, который дал признательные показания.

В ходе расследования полицейские установили, что между сторонами был заключен договор на поставку зерна, оплату потерпевшая произвела, но товар не получила и через несколько месяцев со дня заключения сделки.

Подозреваемый арестован.

