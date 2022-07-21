21 Июля 2022 16:05

Партию наркотиков в грецких орехах пытались доставить в колонию ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жительница Нур-Султана пыталась организовать доставку наркотиков внутри грецких орехов для знакомого в колонию Усть-Каменогорска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО.

При досмотре почтовой посылки в коробке обнаружены грецкие орехи, при расколе которых под скорлупой было растительное вещество со специфическим запахом. Вместе с тем, в рулоне бумажного полотенца, прорезав углубление, замаскировали мобильный телефон, а в коробке от зубной пасты были наушники для мобильного телефона. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

«Все поступающие посылки подвергаются тщательному досмотру сотрудниками исправительного учреждения. Вещи, предметы и продукты питания, которые осужденным запрещается получать, изымаются. К сожалению, не принимая во внимание неоднократные предупреждения и разъяснения, «заботливые» друзья, зная об этом, продолжают совершать попытки передать что-либо незаконное, надеясь, что не заметят. Стоит напомнить, что находчивость не помогает избежать наказания», - сказал заместитель начальника учреждения ОВ 156/20 ДУИС по ВКО Ермек Айтмукашев.