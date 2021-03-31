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    19:30, 30 Март 2021 | GMT +6

    Партию наркотиков на 100 млн тенге изъяли в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности и криминальной полиции УП города Семея ДП Восточно-Казахстанской области совместно с бойцами СОБР провели широкомасштабную спецоперацию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе обыска оперативники изъяли наркотические вещества в особо крупном размере более 1,5 центнера высушенной марихуаны и 10 килограмм гашиша.

    «В ходе оперативных мероприятий установлено, что 44-летний житель Семея доставил в город и намеревался сбыть особо крупную партию наркотических средств каннабисной группы. В целом у наркосбытчика в тайнике, который он изготовил в гараже, было изъято более 153 кг марихуаны и 10 кг гашиша, которую он намеревался сбыть жителям указанного города. Количество изъятого наркотического средства превысило 32 тысячи разовых доз, цена которых на «черном рынке» составила бы более 100 миллионов тенге», – рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов. Подозреваемый взят под стражу. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Видео
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