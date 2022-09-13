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    15:25, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Партию наркотиков и оружие изъяли у мужчины в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Охотничий арсенал оружия, патроны и партия наркотиков изъяли полицейские у 32-летнего распространителя гашиша и «скорости», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вышли на него полицейские, задержав двух молодых наркозакладчиков. 23-летний гражданин И. и его 20-летняя спутница попали в поле зрение полицейских по улице Карасай батыра.

    «У него было обнаружено два спичечных коробка и четыре свертка, обмотанных белой изолентой. У девушки из кармана изъяли три спичечных коробка с веществом растительного происхождения. По словам молодых людей, эти коробки и свертки они получили от мужчины, с целью дальнейшего распространения, и успели сделать уже восемь закладок. Через несколько часов был задержан и сам распространитель. Его автомашина Toyota Camry была блокирована на пересечении улиц Муратбаева и Богенбай батыра. Согласно оперативной информации, в автомашине могли храниться запрещенные законом предметы и вещества», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

    В ходе обыска автомашины изъято:

    - 3 полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом;
    - 13 свертков, обмотанных черной изолентой, внутри которых вещество коричневого цвета со специфическим запахом;
    – 6 спичечных коробков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом;
    – большой охотничий нож;
    – патронаж с пластиковыми патронами – 5 штук;
    – набор охотника – 15 штук;
    – 6 коробок с патронами;
    – эти же патроны россыпью – 23 штуки;
    – светозвуковой АК с магазином и патронами – 24 штуки;
    – арбалет.

    «По изъятым предметам и веществам назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. По словам задержанного, наркотические вещества он приобрел через социальную сеть, с целью дальнейшего распространения, а охотничий арсенал принадлежит ему. По указанию прокуратуры Алмалинского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 297 ч. 2 УК РК», – резюмировал Искаков.


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    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Алматы Борьба с наркотиками Борьба с преступностью для mail.ru Правоохранительные органы
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