Партию наркотиков и оружие изъяли у мужчины в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Охотничий арсенал оружия, патроны и партия наркотиков изъяли полицейские у 32-летнего распространителя гашиша и «скорости», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вышли на него полицейские, задержав двух молодых наркозакладчиков. 23-летний гражданин И. и его 20-летняя спутница попали в поле зрение полицейских по улице Карасай батыра.

«У него было обнаружено два спичечных коробка и четыре свертка, обмотанных белой изолентой. У девушки из кармана изъяли три спичечных коробка с веществом растительного происхождения. По словам молодых людей, эти коробки и свертки они получили от мужчины, с целью дальнейшего распространения, и успели сделать уже восемь закладок. Через несколько часов был задержан и сам распространитель. Его автомашина Toyota Camry была блокирована на пересечении улиц Муратбаева и Богенбай батыра. Согласно оперативной информации, в автомашине могли храниться запрещенные законом предметы и вещества», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

В ходе обыска автомашины изъято:

- 3 полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом;

- 13 свертков, обмотанных черной изолентой, внутри которых вещество коричневого цвета со специфическим запахом;

– 6 спичечных коробков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом;

– большой охотничий нож;

– патронаж с пластиковыми патронами – 5 штук;

– набор охотника – 15 штук;

– 6 коробок с патронами;

– эти же патроны россыпью – 23 штуки;

– светозвуковой АК с магазином и патронами – 24 штуки;

– арбалет.

«По изъятым предметам и веществам назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. По словам задержанного, наркотические вещества он приобрел через социальную сеть, с целью дальнейшего распространения, а охотничий арсенал принадлежит ему. По указанию прокуратуры Алмалинского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 297 ч. 2 УК РК», – резюмировал Искаков.





Копирование возможно только при наличии активной ссылки на сайт Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/ustojchivyj-narkodelets-s-naemnymi-rabotnikami-zaderzhan-v-almaty/

Фото: polisia.kz







