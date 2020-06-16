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Партию медицинских перчаток на 68 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана
16 Июня 2020 18:50
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СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В автомобильном пункте пропуска «Жана жол» (Северо-Казахстанская область) казахстанские пограничники 15 июня предотвратили незаконный вывоз крупной партии медицинских перчаток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
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Общая стоимость партии перчаток оценивается в сумму более 68 млн тенге.
«В настоящее время территориальные подразделения Пограничной службы ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска по недопущению незаконного вывоза с территории Казахстана данной категории товаров», - сообщили в КНБ РК.
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