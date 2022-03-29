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    01:27, 29 Март 2022 | GMT +6

    Партию краснокнижной рыбы изъяли в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атыраускими полицейскими задержан житель областного центра, незаконно перевозивший около 100 килограммов рыбы осетровых пород, занесенной в Красную книгу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники Исатайского районного отдела полиции провели проверку автотранспорта на трассе «Атырау-Астрахань». В ходе проверки у 43-летнего водителя грузового автомобиля марки «Datsun» было обнаружено 100 килограммов рыбы осетровых пород, занесенной в Красную книгу. На ее лов в Каспийском море введен мораторий. Сейчас начато досудебное расследование по части 2 пункту 5 статьи 339 УК РК в отношении водителя автомобиля, в котором обнаружена рыба. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Красная книга Правоохранительные органы
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