Партию краснокнижной рыбы изъяли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атыраускими полицейскими задержан житель областного центра, незаконно перевозивший около 100 килограммов рыбы осетровых пород, занесенной в Красную книгу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники Исатайского районного отдела полиции провели проверку автотранспорта на трассе «Атырау-Астрахань». В ходе проверки у 43-летнего водителя грузового автомобиля марки «Datsun» было обнаружено 100 килограммов рыбы осетровых пород, занесенной в Красную книгу. На ее лов в Каспийском море введен мораторий. Сейчас начато досудебное расследование по части 2 пункту 5 статьи 339 УК РК в отношении водителя автомобиля, в котором обнаружена рыба. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.