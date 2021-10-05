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    19:51, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Партию краснокнижной рыбы изъяли в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские изъяли у 28-летнего жителя города 362 килограмма исчезающей в естественной среде рыбы осетровых пород, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2021» сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Атырауской области остановили для досмотра автомобиль марки ВАЗ-2114. В ходе проверки в багажнике было обнаружено 20 штук рыб осетровых пород. А затем еще 84 штуки в гараже жилого дома подозреваемого.

    «Всего у 28-летнего подозреваемого в браконьерстве на Каспийском море изъяли 104 штуки рыб осетровых пород, вес составил 362 килограмма. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса РК», – сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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