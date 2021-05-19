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    13:57, 19 Май 2021 | GMT +6

    Партию II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из Актюбинского фармацевтического хаба в Атыраускую область доставлены 7650 доз вакцины «Спутник V», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, в настоящее время проводится распределение и транспортировка вакцины по всем прививочным пунктам Атырауской области. Всего в регионе в настоящее время работает 41 пункт вакцинации: 2 - на Тенгизском месторождении, в ЦОНе - 1, в ТЦ «Тамаша» - 1, в ТЦ «Коктем» - 1, ТЦ «Атырау» - 1, ТЦ «Байзар» - 1, ТД «Дина» - 1.

    Кроме того, 23 пункта открыты при городских и районных поликлиниках, также в регионе функционируют 10 передвижных пунктов.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области первый компонент вакцин получили 45 439 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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