Партию II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из Актюбинского фармацевтического хаба в Атыраускую область доставлены 7650 доз вакцины «Спутник V», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, в настоящее время проводится распределение и транспортировка вакцины по всем прививочным пунктам Атырауской области. Всего в регионе в настоящее время работает 41 пункт вакцинации: 2 - на Тенгизском месторождении, в ЦОНе - 1, в ТЦ «Тамаша» - 1, в ТЦ «Коктем» - 1, ТЦ «Атырау» - 1, ТЦ «Байзар» - 1, ТД «Дина» - 1.

Кроме того, 23 пункта открыты при городских и районных поликлиниках, также в регионе функционируют 10 передвижных пунктов.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области первый компонент вакцин получили 45 439 человек.