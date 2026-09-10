Партию говядины из Беларуси не пропустили транзитом через Казахстан

На ветеринарном контрольном посту «Сырым» в Западно-Казахстанской области пресекли ввоз 88 тонн пшеничных отрубей и транзит 19 тонн говядины и мясных полуфабрикатов. Все 107 тонн продукции вернули отправителям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Нарушения выявили сотрудники территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК совместно с государственными ветеринарно-санитарными инспекторами.

В первом случае специалисты остановили ввоз 88 тонн пшеничных отрубей из Чеченской Республики, которые направлялись в Туркестанскую область и Шымкент.

При досмотре выяснилось, что на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и маркировка. Кроме того, она не прошла необходимую термическую обработку.

Во втором случае был остановлен транзит 19 тонн бескостной говядины и мясных полуфабрикатов из Минской области Беларуси в Ташкент.

Как пояснили в Минсельхозе, с 24 февраля 2026 года в связи с неблагополучной эпизоотической обстановкой действуют временные ограничения на ввоз и транзит соответствующей продукции через отдельные регионы России.

Обе партии общим весом 107 тонн вернули в пункты отправления. В отношении перевозчиков составили административные протоколы по статье 406 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии) и наложили штрафы.

С начала года на посту «Сырым» выявили 230 нарушений и вернули 230 автотранспортных средств. Составлено 100 административных протоколов, общая сумма штрафов составила 8,9 млн теңге.

В Минсельхозе призвали перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности соблюдать ветеринарно-санитарные требования и правила оформления сопроводительных документов.

Ранее 20 тонн куриных яиц пытались незаконно ввезти в Казахстан из России.