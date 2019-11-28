Партийный актив филиала «Nur Otan» состоялся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау под председательством акима Акмолинской области, председателя областного филиала партии «Nur Otan» Ермека Маржикпаева состоялось собрание партийного актива, передает МИА «Казинформ».

Акмолинская область первая на повестке дня рассмотрела разъяснение поручений Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Н.А.Назарбаева, озвученных на рабочем совещании с участием представителей региональных филиалов партии «Nur Otan» 25 ноября 2019 года.

Аким области Ермек Маржикпаев отметил, что в ходе встречи Председателем партии, Елбасы перед членами партии был поставлен ряд первостепенных задач. В числе главных – кардинально усилить партийную ответственность каждого акима и депутатов фракции в маслихатах, обеспечить четкий партийный контроль над расходованием выделяемых средств, усилить работу партийных органов на местах и повышения консолидирующей роли партии в регионах страны.





Выступая перед однопартийцами, первый заместитель председателя АОФ партии «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов, секретарь областного маслихата Алибек Баймагамбетов, председатели Есильского и Коргалжынского территориального филиалов Серик Балжанов и Берик Жанбаев, председатель первичной партийной организаций АО «Камаз-Инжиниринг», депутат областного маслихата, генеральный директор АО «Камаз-Инжиниринг» Сергей Кистин, член Бюро Политического совета областного филиала партии, руководитель депутатской фракции партии «Nur Otan» в Астраханском районном маслихате, директор ТОО «Тасумар +» Анатолий Мальков и председатель ПОО «Шұғыла» Мади Елюбаев рассказали о проводимой работе на местах и определили для себя основные направления работы.

В ходе собрания аким области принял в ряды партии новых членов, вручил партийные билеты и наградил победителей областного этапа республиканского конкурса «Лучшая первичная организация».