+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: -5 °С
USD 386.19 EUR 425.08
RUB 6.04 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Партийный актив филиала «Nur Otan» состоялся в Акмолинской области

28 Ноября 2019 11:25
Поделиться:
Партийный актив филиала «Nur Otan» состоялся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау под председательством акима Акмолинской области, председателя областного филиала партии «Nur Otan» Ермека Маржикпаева состоялось собрание партийного актива, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Нурсултан Назарбаев: Следует принять меры по укреплению статуса маслихатов
В партийных списках «Nur Otan» должно быть не менее 30% женщин - Нурсултан Назарбаев Вопросы развития самых отдаленных районов и сел страны обсудили в партии «Nur Otan» Бахыт Султанов в приемной «Nur Otan» - какие вопросы поднимали граждане

Акмолинская область первая на повестке дня рассмотрела разъяснение поручений Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Н.А.Назарбаева, озвученных на рабочем совещании с участием представителей региональных филиалов партии «Nur Otan» 25 ноября 2019 года.

Аким области Ермек Маржикпаев отметил, что в ходе встречи Председателем партии, Елбасы перед членами партии был поставлен ряд первостепенных задач. В числе главных – кардинально усилить партийную ответственность каждого акима и депутатов фракции в маслихатах, обеспечить четкий партийный контроль над расходованием выделяемых средств, усилить работу партийных органов на местах и повышения консолидирующей роли партии в регионах страны.


Выступая перед однопартийцами, первый заместитель председателя АОФ партии «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов, секретарь областного маслихата Алибек Баймагамбетов, председатели Есильского и Коргалжынского территориального филиалов Серик Балжанов и Берик Жанбаев, председатель первичной партийной организаций АО «Камаз-Инжиниринг», депутат областного маслихата, генеральный директор АО «Камаз-Инжиниринг» Сергей Кистин, член Бюро Политического совета областного филиала партии, руководитель депутатской фракции партии «Nur Otan» в Астраханском районном маслихате, директор ТОО «Тасумар +» Анатолий Мальков и председатель ПОО «Шұғыла» Мади Елюбаев рассказали о проводимой работе на местах и определили для себя основные направления работы.

В ходе собрания аким области принял в ряды партии новых членов, вручил партийные билеты и наградил победителей областного этапа республиканского конкурса «Лучшая первичная организация».

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив