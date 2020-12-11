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Партийные списки в маслихаты: видна большая разница стратегий - политологи

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Декабря 2020, 21:02
Партийные списки в маслихаты: видна большая разница стратегий - политологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии со своими интересами, планами и ресурсным потенциалом партии определились со своим участием в местных выборах. И здесь проявилась большая разница стратегий. Такое мнение высказывают казахстанские политологи, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает на свой странице в Facebook Андрей Чеботарев, выборы депутатов областных, районных и городских маслихатов по партийным спискам накладывают большую нагрузку на участвующие в них партии и одновременно определенную ответственность за положение дел в регионах и на местах. Поэтому кто-то из них ориентирован в большей степени на участие в парламентских выборах, а кто-то - заинтересован относительно равномерно проявить себя в предвыборной гонке на всех уровнях.

В соответствии со своими интересами, планами и ресурсным потенциалом партии определились со своим участием в местных выборах, что отражено в следующих регистрационных показателях:

- «Nur Otan» - 216 партийных списков в составе 6234 кандидата;

- «Adal» - 215 / 540;

- «Ак жол» - 174 / 715;

- «Ауыл» - 158 / 611;

- Народная партия Казахстана – 69 / 234.

Всего в соответствующие партийные списки (832) включены 8334 человека. При этом все партии соблюдают 30-типроцентную квоту для женщин и представителей молодежи 18-28 лет, что, кстати, было одним из предложений Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Общее количество данных категорий кандидатов составляет 3721 человек, или 44,6% от общего количества претендентов на депутатские мандаты в маслихатах страны. Наиболее всего это наблюдается у партии «Nur Otan» (2527, или 40,5%), наименее всего – у НПК (140, или 59,8%).

В разрезе административно-территориальных единиц партийцы баллотируются преимущественно в районные маслихаты (631 список в составе 5527 кандидатов). Далее идут маслихаты городов областного значения (134 / 1415), областей и городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент (75 / 1392). Публикация всех зарегистрированных партийных списках на сайтах территориальных избирательных комиссий позволит более-менее понять географию активности и потенциал казахстанских партий в регионах.

В свою очередь Марат Шибутов на своей странице в Facebook отмечает, что за списками партий в Мажилис, наступила очередь списков партий в маслихаты.

Это гораздо более важная задача по следующим причинам:

1. Нужно гораздо больше людей, причем известных и авторитетных именно в этой административно-территориальной единицы

2. Все эти люди должны соответствовать требованиям закона

3. Надо четко определиться, в какие регионы стоит идти, а в какие нет. Это помогает существенно экономить ресурсы.

«Так что это очень интересно, и по результатам будет ясно, кто и чего получит», - отмечает политолог.

Какая картина складывается с маслихатами:

· 17 маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы

· 36 маслихатов городов областного значения

· 163 районных маслихатов

Всего получается, партии могут выставить 216 списков. Но у всех по-разному получилось – вот столько окончательно зарегистрированных списков:

· Nur Otan – 216 списков

· Adal – 215 списков (1 список не зарегистрировали)

· Ак жол – 174 списка (1 список не зарегистрировали)

· Ауыл – 158 списков (1 список не зарегистрировали)

· Народная партия Казахстана – 69 списков (5 списков не зарегистрировали)

«Тут видна большая разница стратегий – та же НПК в ряде областей просто не выставила списки, видимо поняв, что не получат хороших результатов. Это Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области. А вот остальные партии постарались закрыть как можно больше регионов - потому что вторая по результатам партия все равно проходит, даже если не набрала 7%. Хоть один депутат и то хлеб. В партийные списки включены 8334 кандидата, в том числе 3721 (44,6%) – женщины и лица моложе 29 лет», - приводит мнение Марат Шибутов.

Если брать отдельно самые важные маслихаты (области, города республиканского значения и столица) то количество кандидатов следующее:

• Нур Отан - 1031 кандидат в 17 регионах (61 в среднем)

• Ак Жол - 151 кандидат в 17 регионах (9 в среднем)

• Ауыл - 98 кандидатов в 17 регионах (6 в среднем)

• Адал - 72 кандидата в 17 регионах (4 в среднем)

• НПК - 40 кандидатов в 7 регионах (6 в среднем)

А вообще конкуренция будет разной:

· На уровне маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы - 4 кандидата на место

· На уровне маслихатов городов областного значения - 3 кандидата на место

· На уровне маслихатов районов – 3 кандидата на место

Ну а по округам получилось так - в 56 (25,9%) округах было выдвинуто 3 партийных списка, в 137 (63,4%) округах – 4 списка, в 23 (10,6%) округах – списки всех 5 политических партий, отмечает политолог.


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