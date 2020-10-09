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Партийные списки «Nur Otan» в маслихаты всех уровней обновятся более чем на 60% - Бауыржан Байбек

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Октября 2020, 16:20
Партийные списки «Nur Otan» в маслихаты всех уровней обновятся более чем на 60% - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе все акимы регионов, городов и районов, председатели филиалов нашей партии встретились с участниками праймериз для обсуждения итогов внутрипартийного отбора и вручения почётных грамот. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

Как отметил Бауыржан Байбек, в свою очередь, на встрече с Лигой сторонников «Nur Otan»-а, объединившей более 150 известных политологов, общественников и журналистов, поблагодарил активистов за неоценимую поддержку в наблюдении за процессом организации внутрипартийных выборов, обеспечении их прозрачности и справедливости.

Подробно обсудили итоги первого этапа праймериз.

По мнению Лиги сторонников, праймериз «Nur Otan»-а стали знаковым общественно-политическим событием страны.

Так, на протяжении месяца кандидаты, охватив почти полтора миллиона человек, конкурировали друг с другом в дебатах, презентовали идеи и проекты, открыто высказывали мнение по важным для страны и общества проблемам, совершенствовали профессиональные, личностные и политические навыки.

Согласно проведенному нами анализу, из 10 073 зарегистрированных кандидатов участие в праймериз приняли 1410 действующих депутатов маслихатов всех уровней. Из них 213 - не преодолели первый этап внутрипартийного отбора. То есть праймериз прошли только треть действующих депутатов маслихатов.

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Свыше 500 участников, получивших наиболее высокие результаты, - это волонтеры, многодетные матери, простые педагоги, врачи, работники предприятий и др.

При этом праймериз позволил привлечь порядка 42 тысяч новых членов партии. Более 1000 из них приняли участие во внутрипартийных выборах. Каждый 4-ый по итогам голосования набрал наибольший рейтинг.

Таким образом, уже сейчас можно констатировать, что по итогам первого этапа праймериз партийные списки «Nur Otan»-а в маслихаты всех уровней обновятся более чем на 60%.

В целом, было выражено мнение о том, что праймериз заложили системную основу для формирования новой политической культуры в нашей стране, механизма обновления и притока новых лидеров в правящую партию.

В свою очередь, отметил, что во многом благодаря активной поддержке Лиги сторонников мы смогли своевременно пресекать различные нарушения и манипуляции, а также обеспечить открытость и прозрачность процесса.

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Также более 30 членов Лиги сторонников вступили в партию для личного участия в праймериз. По итогам голосования 6 человек вошли в ТОП-10 в своих городах и районах, пройдя тем самым в следующий этап.

На прошедшей встрече было озвучено немало интересных, креативных предложений, в том числе по дальнейшему совершенствованию партийной работы, возможной институционализации самой Лиги сторонников.

Договорились о продолжении совместной работы по решению актуальных вопросов населения.

Как подчеркнули в Лиге сторонников, на праймериз «проигравших нет, победили все и, в первую очередь, страна!».

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