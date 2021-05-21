+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 429.21 EUR 522.99
RUB 5.83 CNY 66.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Партийное взыскание получил аким района в Кызылординской области

21 Мая 2021 11:32
Поделиться:
Партийное взыскание получил аким района в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партийное взыскание получил аким района в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главу комитета партийного контроля партии «Nur Otan» Артура Платонова.

Новости по теме
Начался прием заявок на участие в республиканском конкурсе среди журналистов «Nur Suńqar»
Политолог прокомментировал сокращение госслужащих в Nur Otan О задачах Nur Otan в межэлекторальный период рассказал Байбек В Nur Otan обсудили модернизацию сел в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі»

«В адрес партии «Nur Otan» поступила информация о том, что в селе А.Токмагамбетов Сырдарьинского района Кызылординской области возник конфликт между двумя группами дольщиков ТОО «Аскар Токмагамбетов Жер», в связи с решением о выходе части из них из состава товарищества. В последнее время данный конфликт обострился и приобрел социальный характер. Имели место стычки между дольщиками и представителями компании. Со стороны местных исполнительных органов должные меры не принимались. Аким района, председатель филиала партии самоустранился от решения данного вопроса. В этой связи, с учетом сохраняющейся напряжённой обстановки и непринятия должных мер, областной комиссией партийного контроля председателю Сырдарьинского районного филиала партии, акиму района Дуйсебаеву Т.Т. вынесено партийное взыскание в виде замечания», - сообщил в Facebook Артур Платонов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Нур Отан  
Поделиться:
Новости по теме
Начался прием заявок на участие в республиканском конкурсе среди журналистов «Nur Suńqar»
Политолог прокомментировал сокращение госслужащих в Nur Otan
О задачах Nur Otan в межэлекторальный период рассказал Байбек
В Nur Otan обсудили модернизацию сел в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі»
Популярное
1 Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
2 «Астана Су Арнасы» предупредила жителей столицы о прекращении подачи воды
3 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
4 Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся организовали молодые люди в Караганде
5 Желтая дорожная разметка удивила жителей Петропавловска
Читайте также
О задачах Nur Otan в межэлекторальный период рассказал Байбек
Мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП в Кызылорде
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив