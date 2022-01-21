Партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На склад Управления общественного здравоохранения акимата столицы доставили векторную вакцину под названием «Спутник Лайт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Прибыла первая партия в количестве 10 тысяч доз, является она однокомпонентной.

В Горздраве отметили, что данная вакцина предназначена только для ревакцинации населения, то есть для получения повторной прививки после истечения сроков полной иммунизации.

Ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» можно тем, кто в первый раз получил вакцины QazVac, Sinoрһarm, Hayat-Vac, Sinovac.

Вакцину доставили в специальной морозильной камере и разместили в морозильном оборудовании от – 18 градусов и ниже. Между поликлиниками данная вакцина распределяется с учетом численности прикрепленного населения.

Ревакцинироваться препаратом можно будет в пунктах вакцинации медицинских организаций ПМСП и при торговых центрах (ТРЦ «Керуен», «Абу даби плаза», «Азия парк», ТД «Евразия»).

Тем самым, в столице для ревакцинации доступны вакцины: QazVac, Sinofarm и прибывшая партия – Спутник Лайт. Ревакцинироваться препаратом Pfizer может подлежащий к нему контингент, а также лица старше 60 лет и медицинские работники.