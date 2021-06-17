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    17:30, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Партия синтетических наркотиков на 24 млн тенге изъята в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Синтетические наркотики на 24 млн тенге изъяты в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП области, наркокурьеры - молодые люди 22 и 23 лет, были задержаны сотрудниками управления по противодействию наркопреступности. Задержали их в момент сбыта синтетических наркотиков.

    У наркокурьеров были обнаружены пакеты с синтетическими наркотиками и 100 подготовленных закладок. В итоге изъято 2 400 разовых доз синтетических наркотиков на общую сумму около 24 млн тенге.

    Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК («Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере»). Задержанные помещены в СИЗО.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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