Партия синтетических наркотиков на 24 млн тенге изъята в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Синтетические наркотики на 24 млн тенге изъяты в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП области, наркокурьеры - молодые люди 22 и 23 лет, были задержаны сотрудниками управления по противодействию наркопреступности. Задержали их в момент сбыта синтетических наркотиков.

У наркокурьеров были обнаружены пакеты с синтетическими наркотиками и 100 подготовленных закладок. В итоге изъято 2 400 разовых доз синтетических наркотиков на общую сумму около 24 млн тенге.

Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК («Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере»). Задержанные помещены в СИЗО.