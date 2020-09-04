Партия российской вакцины «Спутник V» может скоро поступить в гражданский оборот

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России может получить разрешение на выпуск партии вакцины против нового коронавируса «Спутник V» для гражданского оборота на следующей неделе. Об этом в пятницу сообщил заместитель директора центра по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Исследования стартуют на днях, и тут же на днях мы должны получить (разрешение – прим. ТАСС). Есть процедура выхода партии в гражданский оборот, (она – прим. ТАСС) должна пройти соответствующую процедуру контроля качества в Росздравнадзоре. Также в ближайшее время, с 10-е по 13-е число (сентября – прим. ТАСС), мы должны получить разрешение на выпуск партии в гражданский оборот. Соответственно, с этого момента, как партия выйдет в гражданский оборот, начнется вакцинация населения», - сказал он в интервью каналу «Россия-24».

Логунов добавил, что распределением вакцины будет заниматься Минздрав. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко пояснял, что на данном этапе под гражданским оборотом подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Это процедура будет происходить параллельно с проведением пострегистрационных клинических исследований. «(Регистрация вакцины – прим. ТАСС) позволяет вакцинировать все население, но в первую очередь группы риска. Нет ограничений на остальную часть, но задача защитить группы риска ставится Минздравом», - отметил Логунов.

Сейчас препарат доставлен в медицинские центры, где в ближайшее время начнется вакцинация добровольцев в рамках третьего этапа испытаний.

«Вчера открылись несколько центров. Сегодня вакцина развезена по этим центрам. И в ближайшее время, в ближайшие дни стартует третья фаза клинических исследований», - сказал Логунов.

По его словам, наблюдение за добровольцами в рамках третьего этапа исследований продлится минимум полгода. «Возможно, если потребуется, наблюдение будет увеличено до года, но наблюдение за добровольцами будет проведено», - добавил Логунов.

Заместитель директора Центра им. Гамалеи по научной работе также рассказал, что данные о клинических исследованиях вакцины могут быть опубликованы для мировой общественности в течение нескольких дней.

«Будут бумаги. Мы уже (их – прим. ТАСС) подали, соответственно, и в ближайшее время, я очень надеюсь, что в ближайшие день-два будет публикация. Она под эмбарго, поэтому не могу сейчас говорить о деталях. Это стандартная практика, пока издательство не опубликует статью, оно накладывает эмбарго на интервью и на предоставление информации о публикации», - сказал он.

Ранее сообщалось, что подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема зарегистрированной первой в мире вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В свою очередь 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.



В середине октября 2020 года планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения официально включила казахстанскую деактивированную вакцину, разработанную Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, в перечень вакцин, допущенных к клиническим испытаниям.



