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    16:52, 15 Март 2022 | GMT +6

    «Партия патриотов – Аманат» - новый фильм ТРК Президента

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ТРК Президента Казахстана подготовил документальный фильм «Партия патриотов – Аманат». Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал телерадиокомплекса.

    1 марта 2022 года под председательством Президента Казахстана состоялся внеочередной XXII съезд правящей партии.

    Касым-Жомарт Токаев определил основные направления модернизации партии с учетом сложности нынешней ситуации, запросов общества, надежд казахстанцев и задач по строительству нового Казахстана.

    Документальный фильм Телерадиокомплекса Президента РК «ПАРТИЯ ПАТРИОТОВ – АМАНАТ» рассказывает об инициативах Главы государства по повышению доверия избирателей партии, которая должна стать партией справедливости, народного единства, развития и движения вперед.

    Смотрите новый фильм ТРК Президента РК скоро на телеканалах страны!

    Теги:
    Президент Казахстана Съезд партии Аманат СМИ
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