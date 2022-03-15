«Партия патриотов – Аманат» - новый фильм ТРК Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ТРК Президента Казахстана подготовил документальный фильм «Партия патриотов – Аманат». Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал телерадиокомплекса.

1 марта 2022 года под председательством Президента Казахстана состоялся внеочередной XXII съезд правящей партии.

Касым-Жомарт Токаев определил основные направления модернизации партии с учетом сложности нынешней ситуации, запросов общества, надежд казахстанцев и задач по строительству нового Казахстана.

Документальный фильм Телерадиокомплекса Президента РК «ПАРТИЯ ПАТРИОТОВ – АМАНАТ» рассказывает об инициативах Главы государства по повышению доверия избирателей партии, которая должна стать партией справедливости, народного единства, развития и движения вперед.

Смотрите новый фильм ТРК Президента РК скоро на телеканалах страны!