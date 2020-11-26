Партия «Nur Otan» выдвинула очень сильную социально направленную программу - Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице состоялась экспертная встреча «Парламентские выборы: особенности и значение», в которой приняли участие казахстанские ученые и эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель мероприятия – анализ стратегий политических партий, выработка рекомендаций и предложений по повышению политической культуры граждан страны.

Кандидат политических наук Ерлан Саиров отметил важность полноправного развития политического процесса на местах. По его словам, добившись этого, можно обеспечить эволюционное развитие политического процесса в стране.

«Мы живем в интересное время - эпоха перманентных, эволюционных процессов. Сегодня мы являемся свидетелями начала парламентских выборов в Казахстане. Хочу отметить одну деталь, которую мы не осознаем. Мы, казахстанцы, живем в стабильной стране в нестабильном мире. В мире происходят тектонические, геополитические изменения. Поэтому, мне кажется, мы должны осознавать свое преимущество. У Казахстана нет территориальных споров ни с одним из наших соседей. Создана экономическая система. Есть недостатки – не хватает социальной справедливости. Это глобальная проблема. Но жизнь продолжается, и мы должны решить эти недостатки, которые у нас есть», - выступил политолог.

По его словам, многие партии представляют свое видение дальнейшего развития нашей страны. Он заострил внимание на прошедшем съезде партии «Nur Otan».

«Партия выдвинула очень сильную социально направленную программу. Надо отметить сильное эмоциональное выступление Президента страны. Глава государства обозначил необходимость обеспечения преемственности стратегического курса Елбасы. Это самое главное. Съезд партии зафиксировал обновление партийных рядов и продемонстрировал монолитность элиты. Есть сила, которая отвечает за стабильное будущее страны. Поэтому главная миссия – прогресс и развитие. Мы должны развивать плюрализм мнений и новую политическую культуру нашей страны. Только методом национального согласия мы можем создать фундамент, чтобы иметь поступательные движение в сторону социального и экономического прогресса», - сказал Ерлан Саиров.

«Пандемия выявила проблемы глобального и республиканского масштаба. Сейчас стоит вопрос социальной справедливости. Мы должны покончить с бедностью населения. Это главный вопрос. Второй вопрос – полноправное развитие политического процесса на местах. У нас на сегодняшний день наблюдается дефицит политического процесса на районном, областном уровнях. Все вопросы, которые касаются социально-экономического, духовного аспекта должны решаться на местах посредством диалога. Если мы этого добьемся, обеспечим эволюционное развитие политического процесса в стране», - заключил Ерлан Саиров.