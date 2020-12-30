Партия «Nur Otan» в СКО намерена содействовать реализации 16 инвестиционных проектов

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В районном центре Акжарского района - селе Талшик - кандидат в депутаты Северо-Казахстанского областного маслихата Орынбасар Искакова провела экспромт-встречи в торговых точках и общественных местах, передает МИА «Казинформ».

Представитель «Nur Otan» вкратце рассказала о том, что запланировано предвыборной программой в той или иной сфере - в зависимости от рода деятельности собеседника.

Так, представителям молодого поколения Орынбасар Искакова рассказала о развитии массового спорта.

«Партия намерена расширить спортивную инфраструктуру за счет строительства в Акжарском районе одного мини-футбольного поля с искусственным покрытием, двух стрит-воркаут площадок, полноразмерного футбольного поля и хоккейного корта. В целом по области мы планируем улучшить показать обеспеченности населения спортивной инфраструктурой до 56,5% на 1 тыс. человек», - подчеркнула кандидат в депутаты.

Рассказывая акжарцам о сельском хозяйстве, Орынбасар Искакова проинформировала о планах по реализации 16 инвестиционных проектов. Среди них - строительство и ввод 11 молочно-товарных ферм, 2 откормочных площадок, расширение свинокомплекса, ввод в эксплуатацию бройлерной птицефабрики и тепличного комплекса по выращиванию огурцов и помидоров.

«В предстоящие пять лет партия будет добиваться поэтапного улучшения качества автомобильных дорог, в том числе и в нашем районе. Планы партийцев позволят довести долю автомобильных, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95% к 2025 году», - рассказала Орынбасар Искакова.

В целом, жители Акжарского района настроены позитивно, полны решимости прийти 10 января 2021 года на избирательные участки и отдать свои голоса за партию «Nur Otan».

Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan».