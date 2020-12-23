Партия «Nur Otan»: Социальное благополучие граждан – это показатель устойчивого экономического развития

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области состоялась встреча местных жителей с кандидатами в депутаты законодательной и местной представительной власти. Диалог вели кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Геннадий Зенченко и кандидаты в депутаты областного маслихата Ерлан Токшалык и Елена Левина, передает МИА «Казинформ».

Как отметили нуротановцы, предстоящие выборы – историческое событие. Если кызылжарцы поддержат партию «Nur Otan», в ближайшие 5 лет все силы будут направлены на повышение условий жизни, предоставив населению доступ к качественным услугам в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Пользуясь возможностью, граждане задавали вопросы, а кандидаты на них отвечали. Выслушаны все наказы сельчан.

«Согласно предвыборной программе постараемся решить проблемы сельской местности. Это и низкая демография, и отсутствие работы, и инженерные сети», - сказал Ерлан Токшалык, кандидат в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan».

Провели кандидаты в депутаты и экспромт-встречу в одном из торговых центров районного центра села Бесколь. Для партии «Nur Otan» забота о здоровье граждан является одной из ключевых задач. Первичная помощь будет максимально приближена к людям. По словам местных жителей, главной партии страны они доверяют.

Рассказали кандидаты в депутаты подробнее о 7 направлениях предвыборной программы партии в ходе акции «От двери к двери». В районе будет создаваться безбарьерная среда для людей с особыми потребностями. Уделено внимание освещению и водоснабжению.

«На 5 лет программа разбита, мы встретимся потом, вы скажете: здесь много написано, мы ждали, а это не исполнилось. Я хочу пожелать одного, передавая эту брошюрку, если 70% будет выполнено, то у нас неплохая жизнь. Партия «Nur Otan», как ведущая политическая сила страны, будет продолжать работать на единство нашего народа, процветание страны и благополучие каждого казахстанца», - об этом и не только в ходе беседы с жильцами рассказал Геннадий Зенченко, кандидат в депутаты Мажилиса.

Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»